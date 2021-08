Ästhetik der Zerstörung - Luftbilder des verwüsteten Lokalbahnhofs Vorderkrimml

Zum dritten Mal binnen 16 Jahren ist die Pinzgaubahn von Unwettern schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Mehrere Muren trafen nun den Bahnhof Vorderkrimml in Wald im Pinzgau. Luftbilder des Mittersiller Fotografen Daniel Kogler zeigen das Ausmaß der Zerstörung.

Als kritische Stelle hat Manfred Pongruber vom Katastrophenschutz der Bezirkshauptmannschaft Zell am See die Situation am Bahnhof Vorderkrimml beschrieben. Drei Mal in drei Tagen war dieser Bereich von Vermurungen betroffen.

Montagabend wurde das Gebiet großräumig evakuiert. Zur schnellen Räumung der Gefahrenstellen wurde deshalb heute ein Assistenzeinsatz des Bundesheeres angefordert. Eine Garnitur der Pinzgauer Lokalbahn ist verschüttet, sie muss mit schwerem Gerät befreit werden.

Bilderstrecke: Der verwüstete Lokalbahnhof

In der Nacht auf den 18. Juli waren bereits gut 20 Kilometer der durch den Oberpinzgau führenden Trasse der Lokalbahn bei einem Hochwasser zerstört worden. Ähnliche Situationen hatte es auch in den Sommern 2014 und 2005 gegeben. Die Sanierungsarbeiten hatten damals jeweils mehrere Monate in Anspruch genommen. Auch diesmal ist ein Betrieb der Bahn im westlichen Teil des Oberpinzgaus vor dem Frühjahr 2022 kaum zu erwarten.

Salzburgs Verkehrsreferent Stefan Schnöll (ÖVP) hatte den aktuellen Schaden an der Pinzgaubahn vor Kurzem noch mit gut zehn Millionen Euro beziffert - aber das war, bevor die Krimmler Ache über die Ufer getreten war. Die Schadenssumme an und rund um den Bahnhof ist noch nicht erhoben worden.

SN/daniel kogler Luftbild aus Wald im Pinzgau – der Ortsteil Vorderkrimml mit dem verwüsteten Lokalbahnhof und der zerstörten Bahntrasse.

Bundesheer im Einsatz

Nach dem neuerlichen Murenabgang in Wald im Pinzgau ist am Dienstagvormittag nun auch das Bundesheer angefordert worden. Um 10 Uhr schickte das Land Salzburg einen Hilferuf an das Militärkommando. Das Bundesheer wird für einen Assistenzeinsatz in der Gemeinde Wald im Pinzgau benötigt.

Wie Hauptmann Rene Auer, Sprecher des Militärkommandos Salzburg, erläuterte, seien zwei Erkundungstrupps des Pionierbataillons 2 der Schwarzenbergkaserne bereits in den Pinzgau entsandt worden. Gegen Mittag sollen diese Ergebnisse vorliegen. "Dann wird der Kräftebedarf gemäß Beurteilung zusammengestellt und der Assistenzeinsatz ausgelöst", sagt Auer.

Das Pionierbataillon 2 war vor vier Wochen bereits in Hallein im Hochwassereinsatz. Am Nachmittag dürften die ersten Pioniere in den Pinzgau entsandt und verlegt werden.