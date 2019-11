Äußerst heiße Diskussion ums Luxus-Resort

Es ging voll zur Sache und gipfelte in Vorwürfen wegen Korruption. Klar wurde: Das Projekt am Wasenmoos ist rechtmäßig genehmigt - doch die Kritiker blieben bei ihren Standpunkten.

Die Sache trifft den Nerv der Zeit. Das Nationalparkzentrum wurde am Mittwoch voriger Woche von rund 200 Besuchern gestürmt. Sie wurden zuerst auf eine Geduldsprobe gestellt. Es gab eine lange Einleitung von Veranstalter Willi Schwarzenbacher zum Weltklima, zum Tourismus und dessen Grenzen im Bundesland, zur neoliberalen Marktwirtschaft, zur Vermögensverteilung und den Ungerechtigkeiten in der Welt.

Der Allgemeinmediziner aus Bramberg (mit Wohnsitz in Salzburg) agiert auch als Naturschutzaktivist, für ihn ist das im Bau befindliche luxuriöse Hotel- und Chaletprojekt am Pass Thurn ein Fallbeispiel "für das, was gerade in der Welt passiert. Das Projekt symbolisiert viele Trennlinien in der globalisierten Gesellschaft, alles hängt zusammen." Seine Schlussfolgerung: "Es schafft nicht der Mensch an, es schafft das Kapital an."

Es gab auch eine Entschuldigung

Hotelierin Antonia Wieser (Mittersill) hat sich "furchtbar geärgert", als sie vom Projekt erfuhr und auch den Bürgermeister geschimpft. Dafür entschuldigte sie sich öffentlich, denn sie gestand ein: "Ab 2002, als die Gondelbahn geplant wurde, ist immer wieder davon geredet worden." Aber nun mache sie sich Sorgen, dass nach der Fertigstellung die kolportierten 250 Arbeitsplätze von "Leasingarbeitern aus Polen" besetzt werden.

LAbg. Karin Dollinger (SPÖ Salzburg) ging mit der Landesregierung ins Gericht: "Sie hat keine Übersicht, weiß nicht, wo überall Chaletdörfer gebaut werden. Sie muss steuernd eingreifen." Es könne nicht sein, dass reiche Leute in Salzburger Immobilien ihr Geld parken. "Man kann mutig sein und rückwidmen." Nach wie vor würden wertvolle Flächen in Ortszentren verbaut, die sich kein Einheimischer leisten könne, etwa in Maria Alm und Hinterglemm.

Junge Politikerin brach Lanze für frühere Mandate

Lisa Rieder (25) ist Gemeindevertreterin (VIERT) in Mittersill, wohnt am Pass Thurn und sagte zum Projekt am Wasenmoos: "Ich verstehe die Gemeindevertreter, die das 2003 beschlossen haben. Sie standen vor der Entscheidung, dass das Hotelprojekt und die Panoramabahn kommen oder es kommt nichts. Ich glaube, dass die Panoramabahn jedem Einzelnen hier herinnen etwas bringt, nicht nur Arbeitsplätze direkt bei der Bahn, es wirkt sich auf die Vermieter aus, die Bauwirtschaft, den Handel, sogar mir als Grafikerin bringt es etwas."

Bürgermeister Wolfgang Viertler versuchte, den Besuchern einen geschichtlichen Kontext zu vermitteln, sie auf eine "Zeitreise" mitzunehmen. Anfangs der 2000er-Jahre habe in Mittersill Notstand geherrscht, die Arbeitslosenrate sei zweistellig gewesen. "Heute würde man sagen: No Future." Unter diesem Aspekt habe die Gemeindevertretung 2002/03 dem Gesamtprojekt Seilbahn und Hotelanlage am Pass Thurn zugestimmt. In den Folgejahren seien die Bewilligungen erteilt worden. "Diese Bescheide wurden alle publiziert und kundgemacht", sagte Viertler und fügte an: "Aber ich habe nie jemanden von euch gesehen." Unmut im Publikum.

Heute, 2019, habe sich vieles verändert, gestand Viertler zu und sagte: "Die Entwicklung ist zu hinterfragen, aber es gibt auch die Rechtsstaatlichkeit. Ein Investor muss sich auf das verlassen können, was er mit der Behörde verhandelt hat."

Antonia Wieser wollte wissen, wer die Verträge damals unterzeichnet hat, diejenigen sollten jetzt Rechenschaft ablegen. Auch um mögliche Korruption auszuschließen: "Wenn wir Menschen, die korrupt sind, nicht bremsen, dann gibt es die nächstgrößere Korruption." Viertler dazu: "Die Bescheide sind völlig neutral erstellt worden, wir haben sie offengelegt, wir stehen dazu, sie sind aus der Sicht der damaligen Zeit nachvollziehbar."

Touristiker wurde heftig beschimpft

Michael Sinnhuber, Geschäftsführer von Mittersill Plus, störte massiv, dass aus dem Publikum auch Korruptionsvorwürfe geäußert wurden: "Es hieß, es soll eine konstruktive Diskussion sein, dann wird der Vorwurf einer strafrechtlichen Tat in den Raum geworfen, obwohl das Projekt in allen Distanzen genehmigt ist. Und nie jemand auf die Idee gekommen ist, einen Einspruch zu machen. Alle, die hier sitzen, hätten zehn Jahre Zeit dazu gehabt." Das erzürnte mehrere Besucher, einige verließen schimpfend die Veranstaltung. Als nochmals das Wort "Korruption" fiel, ergriff Viertler das Wort und sagte: "Ich nehme mir aus, ehrenhaft gehandelt zu haben und zu handeln. Ich stehe für die Entscheidungen der Gemeinde ein, auch wenn es nicht immer meine waren. Aber ein wesentliches Faktum ist, wie wir miteinander umgehen."

Winfrid Herbst (Naturschutzbund) kritisierte die Politik: "Die wahre Tragödie liegt darin, dass wir ein Projekt unabhängig von anderen sehen, dass es keine Zusammenschau gibt. Davor drückt sich die Politik. Dieses Projekt ist verhandelt, genehmigt, so gelaufen, wie es üblicherweise läuft. Aber es braucht vernetztes Denken, das Gefahren erkennen lässt an der Gesamtentwicklung."

Es war ein hoch emotionaler Abend, Meinungen prallten aufeinander, die Diskussionskultur war teilweise eher tief angesiedelt. Willi Schwarzenbacher griff einige Male schlichtend ein, gab sich aber auch selbst "beschämt": "Ich lese keine Pinzgauer Zeitungen, gehe nicht auf die Gemeinde, informiere mich nicht selber. Teilweise, weil ich es nicht wissen will. Es gibt nur einen kleinen Teil der Bevölkerung, der Zeit hat und das nötige Hintergrundwissen." Und: "Es geht auch um Sitzfleisch, dass man allen Argumenten zuhört, da waren einige heute nicht wertschätzend."