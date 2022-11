Affen mit Butterkeksen gefüttert: Kapuzinerdame Chicca musste medizinisch versorgt werden

Der Salzburger Zoo bittet Besucherinnen und Besucher, Tiere nicht zu füttern. Auch wenn es gut gemein sei, Affen und Co. vertragen keine Kekse.

Immer wieder füttern Besucherinnen und Besucher Tiere im Zoo mit mitgebrachten Speisen. "Wir ermahnen die Personen in solchen Fällen, doch das ist nicht immer einfach", sagt die Pressesprecherin des Salzburger Zoos, Ulrike Ulmann.

In der vergangenen Woche hat es die Kapuzineräffchen Chicca, Atacama, Arica, Shakira, Bart, Teufelchen und das Äffchen mit dem Namen "die Alte" erwischt. Besucher hatten den Affen Butterkekse über den Zaun in das Gehege geworden. Die Äffchen haben sich sofort auf die Kekse gestürzt, berichtet Ulmann. "Sie mögen natürlich alles was süß ist." Ein Pfleger habe bemerkt, dass die Affen mit Keksstücken in den Händen im Gehege saßen. Die Folgen waren für die Tiere deutlich unangenehm, sagt die Zoo-Sprecherin. "Alle Affen wurden krank und mussten sich mehrfach übergeben. Besonders stark hat es Chicca erwischt." Sie musste medizinisch versorgt werden, da sie über einen längeren Zeitraum kein Fressen bei sich behalten konnte. Mittlerweile seien jedoch alle Affen wieder genesen.

Die Ernährung der Kapuzineräffchen ist im Zoo streng geregelt. Das Fressen sei genau abgewogen. "Sie bekommen vor allem Gemüse und manchmal Obst." Auch Mehlwürmer stehen auf dem Speiseplan der Affen - Butterkekse seien darauf nicht vorgesehen. Der Zoo bittet Besucherinnen und Besucher, das Füttern von Tieren zu unterlassen.