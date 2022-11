Afrika-Helfer Toni Wintersteller: "Verzicht macht uns nicht ärmer"

Ohne literarischen Anspruch, aber mit viel Herzblut beschreibt Toni Wintersteller im Buch "Meine Reise nach Afrika", wie er dazu kam, sich für Menschen in Afrika zu engagieren.

Wie kommt ein Bergbauernbub aus St. Wolfgang dazu, sich für Menschen in Afrika einzsetzen?

Der mittlerweile 72-jährige Toni Wintersteller hat dazu ein Büchlein verfasst. In "Meine Reise nach Afrika" zeichnet er in kurzen Kapiteln nach, wie seine Verbindung zu Afrika entstanden ist. "Ich wollte nicht einfach einen Reisebericht machen, sondern meine Lebensstationen mit Bezug auf Afrika schildern", so Wintersteller, der seit einigen Jahren in Seekirchen lebt.

Schon lange hatte er den Ordner "Mein Buch" auf seinem ...