Afrikaner rodeln in Salzburg wieder um die Wette

Die afrikanische Rodelmeisterschaft soll heuer wieder über die Bühne gehen. Erstmals wurde der Gaisberg als Veranstaltungsort ausgewählt.

Im Vorjahr war coronabedingt keine Veranstaltung dieser Art möglich. Jetzt soll sie - wenn auch nicht unter ganz einfachen Voraussetzungen - wieder über die Bühne gehen: Die Afrikanische Rodelmeisterschaft in Salzburg. Am 28. und 29. Dezember soll die Meisterschaft, die vom Verein "Sport spricht alle Sprachen" veranstaltet wird, am Gaisbergspitz durchgeführt werden.

Yonathan Gerawork geht als Titelverteidiger ins Rennen. Er hat bei der letzten Meisterschaft 2019 in Kleinarl gewonnen. Gerawork kommt aus Äthiopien und studiert in Österreich Chemie ...