Aggressive Besucher stören Krampusläufe im Pongau: "Provokationen häufen sich"

Als Veranstalter sei es umso bitterer, wenn eine vergleichsweise kleine Gruppe Jahr für Jahr Probleme macht. "Wir arbeiten gut mit der Polizei zusammen und die tut alles, was in ihrer Macht steht, um dagegen vorzugehen. Es gibt oft aber keine Handhabe."

Organisator stockte Ordnerpersonal auf

Im Jahr 2019 stellte die Exekutive bei der "Nacht der Krampusse" "die Identität von 20 Personen nach dem Fremdenpolizeigesetz und Sicherheitspolizeigesetz fest, nachdem es immer wieder zu Störungen durch diese Besucher kam", hieß es damals in einem Bericht der Polizei. Security- und Ordnerpersonal musste Breitfuß wegen der Provokationen in den vergangenen Jahren zunehmend aufstocken. "Das ist natürlich auch eine finanzielle Mehrbelastung", sagt er.

Mike Ellmer, Obmann des Vereins der St. Johanner Krampusse, organisiert heuer zum zehnten Mal den Krampuslauf im St. Johanner Obermarkt, der traditionell am 6. Dezember stattfindet. Es ist der größte seiner Art im Pongau. Auch er berichtet von zunehmenden Aggressionen durch eine kleine Gruppe von Besuchern.

Mehrere Festnahmen in St. Johann

Im vergangenen Jahr wurden am Rande des Obermarktlaufs vier Jugendliche und junge Erwachsene wegen gewalttätigen Verhaltens gegenüber Krampussen, anderen Besuchern und Polizeibeamten vorübergehend festgenommen. Zwei Männer, die daraufhin versucht hatten, zumindest einen ihrer Freunde aus dem Polizeigewahrsam zu befreien, wurden wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen und angezeigt. "Bei uns verhalten sich die Krampusse vorbildlich und lassen sich von dieser Minderheit nicht provozieren", betont Ellmer.

Wüste Beschimpfungen seien genauso Teil der Aggressionen wie Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten. "Das Erschreckende ist, dass das teilweise junge Burschen sind, die schlichtweg keinerlei Respekt vor der Exekutive haben", schildert Ellmer seine Beobachtungen.

Polizeistatistik kennt keine Krampusschlägereien

Seitens der Landespolizeidirektion erklärt man auf PN-Anfrage, dass es in Relation zu der großen Anzahl von Krampusveranstaltungen keinen zahlenmäßigen Anstieg der Fälle gebe, die in die polizeiliche Statistik einfließen. "Eine dezidierte Erfassung nach dem Anlass von etwaigen Sachbeschädigungen oder Körperverletzungen erfolgt seitens der Polizei nicht, weshalb es dabei jedoch auch eine geringe Dunkelziffer geben kann", erklärt Polizeisprecher Hans Wolfgruber. Er betont aber auch, "dass nicht alles, was ,moralisch verwerflich' ist, auch einem straf- oder verwaltungsstrafrechtlichen Tatbestand entspricht."

Das gelte etwa auch für die viel diskutierten Jugendgruppen, die bei Anrainern rund um den Bischofshofener Bahnhof immer wieder für Unruhe sorgen. Entsprechende Bedenken aus der Bevölkerung nehme man in der Polizeiarbeit jedenfalls ernst. "Und die Polizei versucht bestmöglich, mit präventiven Maßnahmen und erhöhtem Kontrolldruck, eventuellen Missständen entgegenzuwirken," stellt Wolfgruber klar.

Dass die Provokationen aus den Zuschauerreihen nur selten strafrechtlich relevant sind, wissen auch die Veranstalter. "Eine Lösung dafür gibt es nicht. Man kann nur hoffen, dass es nicht irgendwann zu einer ernsthaften körperlichen Auseinandersetzung ausartet, nur weil sich einige Zuschauer nicht ordentlich benehmen können", meint etwa Breitfuß.

"Brauchtum wird sich irgendwann niemand mehr antun"

Ellmer befürchtet im schlimmsten Fall negative Auswirkungen auf die Brauchtumspflege: "Wenn die Aggressionen weiter zunehmen und man sich als Veranstalter immer über ein paar Unruhestifter ärgern muss, dann wird sich das irgendwann niemand mehr antun."

Noch lassen sich die beiden aber jedenfalls nicht unterkriegen. "Es ist jedes Jahr ein Aufwand. Manche würden vielleicht sagen, man muss ein Trottel sein, um sich das anzutun. Ich würde mich eher Enthusiast nennen", scherzt Ellmer. In seiner Kindheit sei der Krampuslauf für ihn immer ein traditioneller Höhepunkt im Jahr gewesen. "Das soll auch so bleiben und deshalb macht man es", resümiert er. Auch Breitfuß liegt viel an der Brauchtumspflege. Er ergänzt: "Dass vom einen bis zum nächsten Krampuslauf in Niedernfritz naturgemäß immer ein Jahr vergeht, schadet sicher nicht. Da lädt man die Batterien wieder auf und ist im Herbst wieder entsprechend motiviert."