Aggressiver Nachbar bedrohte Häuslbauer in Saalfelden: "Ich sprenge alles in die Luft"

Einen Fall von schwerer Nötigung hat die Polizei am Mittwoch aus Saalfelden gemeldet. Es geht um einen Nachbarschaftsstreit, der in einer gefährlichen Drohung eskalierte.

Demnach wird ein 57-jähriger Pinzgauer beschuldigt, zwei Nachbarn massiv unter Druck gesetzt zu haben. Nachdem er die beiden per E-Mails dazu hatten nötigen wollen, Bauarbeiten an ihrem Wohnhaus in Saalfelden einzustellen, kündigte er am Dienstagmorgen an, "alles in die Luft zu sprengen" (Polizeibericht).

Die Häuslbauer nahmen die Drohungen ernst und verständigten die Polizei. Bei einer gerichtlich angeordneten Hausdurchsuchung wurden keine Sprengmittel Gegenstände gefunden. Der 57-Jährige verweigerte die Aussage. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.