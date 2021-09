Aggressives Verhalten: Pkw-Lenker musste nach Unfall in Kaprun festgenommen werden

Der 26-jährige Serbe war alkoholisiert.

Am Mittwochabend kollidierte ein 26-jähriger Serbe mit dem Pkw seiner Lebensgefährtin mit einer Hausmauer eines Betriebsgebäudes in Kaprun. Der Fahrzeuglenker wurde im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme durch die Polizei zunehmend aggressiver und musste schließlich festgenommen werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Messwert von mehr als 1,5 Promille. Der Unfalllenker wird wegen diverser Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.