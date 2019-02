Aiderbichl baut Hauptstandort in Henndorf um fünf Millionen Euro aus

Die bestehende Halle wird saniert. Zudem entstehen ein Personalhaus, neue Büros und Seminarräume. Der Tiergnadenhof-Betreiber übersiedelt 20 Mitarbeiter aus der Stadt Salzburg in den Flachgau.

"Bisher haben wir immer an die Tiere gedacht, jetzt kommen einmal die Mitarbeiter dran", sagt Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer des Tiergnadenhof-Betreibers Gut Aiderbichl. Am Hauptstandort in Henndorf, wo rund 50 Menschen beschäftigt sind, wird derzeit ausgebaut. In ein bestehendes Gebäude kommt die Hauptverwaltung, deren Büros sich aktuell noch in der Johannes-Filzer-Straße in der Stadt Salzburg befinden. Zudem entstehen Seminarräume für eine "Gut-Aiderbichl-Akademie". Gebaut wird außerdem ein neues Personalhaus mit Umkleidekabinen, Duschen und Zimmern für Nächtigungen. 20 Mitarbeiter übersiedeln von der Stadt Salzburg in den Flachgau.