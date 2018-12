Aiderbichl: Ermittlungen zum Teil eingestellt

Die WKStA Wien ist noch nicht mit dem gesamten Komplex durch. In zwei "Sachverhaltskomplexen" laufen die Ermittlungen weiter.

Seit Jahren ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) in Wien rund um das Zustandekommen von Erbschaften an den Tiergnadenhof Gut Aiderbichl Privatstiftung in Henndorf. Dabei geht es vor allem um ein Testament, in dem ein damals 82-jähriger Deutschkanadier im Jahr 2010 Aiderbichl ein Vermögen von vier Millionen Euro und seinen Gutshof Maria Schmolln unter Auflagen des Tierschutzes vermacht hatte.