AK kritisiert Salzburgs "mutlose Wohnungspolitik"

Bundesweit höchste Wohnkosten - AK stellt Gründlanddeklaration infrage.

Die Arbeiterkammer hat eine Studie zur Wohnkostenbelastung in Salzburg erstellen lassen und das Wirtschaftsforschungsinstitut mit einer Problemdiagnose beauftragt. Was die Autoren Michael Klien und Elisabeth Arnold zusammentrugen, gleicht einer Bankrotterklärung der Wohnungspolitik in Salzburg. Salzburg steht bundesweit bei allen maßgeblichen Faktoren schlechter da - und zwar auch dort, wo die Stadt oder die Gemeinnützigen am Rad drehen könnten.

Salzburg weist die höchsten Mietkosten auf

Laut dem WIFO-Experten Michael Klien weist Salzburg in allen drei Wohnungsmärkten (privat, ...