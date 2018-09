AK Salzburg warnt vor falschem Inkassobüro

Ein betrügerisches Unternehmen namens "CEN BVBA Inkasso AG" versucht, Konsumenten mit falscher Forderung Geld herauszulocken.

Wieder einmal treibt ein falsches Inkassobüro sein Unwesen. Laut der Salzburger Arbeiterkammer versucht die "CEN BVBA Inkasso AG" mittels fingierter Inkasso-Forderung, den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen. "Wir empfehlen den Konsumentinnen und Konsumenten dringend, Forderungen dieser Firma nicht nachzukommen und auf keinen Fall Geld zu überweisen", so AK-Konsumentenschützerin Andrea Kinauer.

In den vergangenen Tagen häuften sich bei der Konsumentenberatung der AK Beschwerden über das besagte Inkassoinstitut. Das betrügerische Unternehmen fordert einen fiktiven Betrag in der Höhe von 279,46 Euro. Die Leute sollen diesen Betrag unverzüglich auf ein Konto in Belgien überweisen. In diesen "Mahnschreiben" wird fälschlicherweise behauptet, dass sich die jeweils Betroffenen für eine kostenpflichtige Dienstleistung, namens "Top 100 Gewinnspiele/EuroWin 6-49", angemeldet hätten.

Die AK befürchtet, dass vor allem ältere Personen, die das Schreiben erhalten haben, nun verunsichert sind. Und einige von ihnen aus Angst zahlen könnten. Andrea Kinauer: "Wir raten dazu, dieses Schreiben sofort zu vernichten und ja keine Zahlungen an die angeführte Kontonummer zu leisten." Im Zweifelsfall könnten sich Betroffene gern an die AK wenden.

Quelle: SN