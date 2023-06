Aktiv sein und Punkte sammeln: Im Lungau können Wanderer und Trailrunner jetzt "Kronen" erobern

Die "Lungauer Tauernkrone" führt Wanderer und Trailläufer durch das Taurachtal.

Bestehende Wanderwege zu einer Gesamtrunde zu kombinieren - das war die Grundidee von Entwickler Sepp Gruber. Nach zwei Jahren Vorbereitungszeit entstand im Auftrag des Tourismusverbandes Tourismus Lungau Salzburger Land die "Lungauer Tauernkrone". Mit Start und Ziel in Mariapfarr können Wanderer und Trailläufer jetzt insgesamt 108 Kilometer mit 8000 Höhenmetern zurücklegen. 18 Hütten bieten entlang der Strecke die Möglichkeit zur Einkehr. "Weitwanderwege liegen im Trend. Die Strecken können als Eintages- oder auch als Mehrtagestouren bewältigt werden. Natürlich können Einheimische und Gäste bei jeder Etappe ihre Touren beginnen. Mariapfarr dient als zentraler Orientierungspunkt ", sagt Gruber.

Seit 1. Juni können fleißig Punkte gesammelt werden. Mit der "Summitlynx"-App kann man sich bei den digitalen Checkpoints einloggen. Je nach Schwierigkeitsgrad gibt es unterschiedliche Punkteanzahlen. Für fleißige Wanderer und Trailläufer gibt es auch Belohnungen in Form von Wandernadeln in Bronze, Silber und Gold. Stirnbänder, Jausenbretter und Trinkflaschen dienen als Geschenke. "Die App beinhaltet auch eine Notfallfunktion, die im Ernstfall unkompliziert als Hilferuf genutzt werden kann. Insgesamt sind es gut wanderbare Wege, wo sich jeder wiederfindet. Die Strecken führen ausschließlich entlang öffentlicher Wanderwege. Höhepunkte sind sicherlich die zwölf Bergseen unmittelbar an der Strecke, drei Berggipfel und die permanente Trinkwasserversorgung. Und: Nur wenige Passagen erfordern Trittsicherheit und Konzentration."

Die Checkpoints können ausschließlich in der Zeit von 1. Juni bis 15. September von 8 bis 19 Uhr und von 16. September bis 1. Oktober von 8 bis 17 Uhr aktiviert werden. "Sämtliche Aktivitäten in den Dämmerungs- und Nachtstunden sind bitte zu unterlassen. Auf Weideflächen und im Wald gilt zudem Leinenpflicht."

Susanne Duschek-Fercher, Geschäftsführerin des TVB Tourismus Lungau Salzburger Land mit seinen Orten Tamsweg, Göriach, Lessach, Mariapfarr, Mauterndorf, Ramingstein, St. Andrä und Weißpriach: "Die Gespräche mit den rund 170 Grundbesitzern verliefen positiv. Für uns ist es ein touristisches Führungsprojekt."

Die Kosten belaufen sich in den ersten Jahren auf 50.000 Euro pro Jahr: "Es geht um Entwicklung, Beschilderungen, Lizenzkosten, App, Werbemittel oder Website."

Richard Binggl, Obmann des TVB Tourismus Lungau Salzburger Land: "Im Taurachtal findet das Projekt seinen Auftakt. Natürlich kann man es künftig weiterentwickeln und auch auf den ganzen Lungau ausrollen."

Weitere Informationen zur Lungauer Tauernkrone gibt es im Internet: www.summitlynx.com