Aktiv Spaß in den Ferien

Spiel, Spaß und Entspannung in den Sommerferien. Einen raschen Überblick über die verschiedensten Angebote ermöglicht auch die Feriendatenbank des Landes.

Was mache ich, wenn ich keine Kinderbetreuung in meiner Gemeinde finde?

Mehr als zwei Monate Schulferien oder mehrere Wochen Kindergartenferien sind für manche Eltern schwer zu organisieren. Für Fragen wie diese ist auch das Forum Familie zuständig: "Wir haben heuer alle Kinderbetreuungseinrichtungen in den Gemeinden angeschrieben", sagt Sabine Pronebner: "60,5 Prozent der Betreuungseinrichtungen haben sechs und mehr Wochen während der Ferien geöffnet. Aber 60 Prozent sind eben nur 60 und keine 100 Prozent. Doch in den meisten größeren Gemeinden gibt es zwischen den Betreuungseinrichtungen eine gute Zusammenarbeit und wenn ein Kindergarten geschlossen hat, übernehmen andere." Pronebner hilft gerne auch persönlich bei Fragen weiter, verweist aber auf die bestehende Feriendatenbank des Landes, wo die unterschiedlichsten Angebote aufgelistet werden.

Freizeitspaß mit "MINT-Wochen", wo experimentiert, programmiert, analysiert oder ausprobiert wird? Erlebniscamp mit Sport? Familienklang, Kindergesang? Oder Aktivwochen mit Sport und Basteln?

So unterschiedlich die Angebote, so unterschiedlich auch die jeweiligen Kosten. Günstige Ferienangebote finden sich bereits ab 75 Euro pro Woche, andere liegen bei mehreren Hundert Euro. Der Tipp von Pronebner hierfür: "Eltern sollten sich früh genug melden, denn manche Angebote sind rasch weg." Sie freut sich jedenfalls darüber, dass sich auch immer mehr Gemeinden rechtzeitig Gedanken machen und sich auch von ihr dazu beraten lassen.

"In einigen Gemeinden wie etwa jenen der Sonnenterrasse gibt es auch übergreifende Kooperationen: "In Schwarzach bietet man beispielsweise drei Wochen Betreuung in der Volksschule an. Es gibt eine MINT-Ferienwoche, die über den Tourismusverband organisiert wurde. Oder eine Sportwoche in St. Veit. Je nach Bedarf und wenn noch Plätze frei sind, können auch Kinder aus anderen Gemeinden teilnehmen."

In St. Johann wurde heuer - unterstützt durch die Stadtgemeinde - etwa die MINT-Ferienbetreuung auf drei Wochen ausgeweitet: "An den Standorten der HAK und HTL werden Workshops für unterschiedliche Altersgruppen und auch speziell für Mädchen angeboten. Das reicht von einfachen Kursen bis hin zu anspruchsvolleren Programmen." Auch Altenmarkt biete heuer zusätzliche vier Wochen mehr an Betreuung an, so Promegger. "Man muss wirklich betonen, dass sich die meisten Gemeinden enorm bemühen, zumindest für ihre Einwohner ein bunt gemischtes Angebot zu schaffen."

Für Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf gibt es in diesem Sommer "leider nur mehr das Integrative Feriencamp von Sabine Seidl. Integrative Betreuung im Bezirk wäre auf alle Fälle stark ausbaufähig."

Das Motto im Integrativen Feriencamp in Pfarrwerfen lautet heuer: "We like to move it - move it!", passend zu den angebotenen Aktivitäten, erzählt Sabine Seidl, die dieses seit Jahrzehnten organisiert: "Besonders in diesem Sommer ist es für die Eltern von Kindern mit Beeinträchtigungen wichtig, dass sie dieses entlastende Angebot bekommen." Neu ist in den drei Wochen von 19. Juli bis 4. August etwa ein Box-Workshop für die Kinder: "Wir verbringen wahrscheinlich einen ganzen Tag damit." Ansonsten gibt es wie üblich eine Unmenge an sportlichen Aktivitäten: Judo, Reiten, Schwimmen, Klettern, unterwegs mit Alpakas, Malen, Tanzen, Unterricht von einer Klangpädagogin, Paragleiten mit dem Team von "Grenzenlos Fliegen" und vieles mehr. Kinder mit und ohne Beeinträchtigung können am Feriencamp teilnehmen. Anmeldungen sind direkt bei Sabine Seidl (0664/448 37 23) oder über die Feriendatenbank möglich.

Online abrufbar ist die Datenbank des Landes unter: www.salzburg.gv.at/ferienprogramme