Aktivisten protestierten am Salzburger Flughafen gegen türkischen Militäreinsatz in Nordsyrien

Mit Transparent-Aufschriften wie "Solange Bomben fliegen, fliegt hier niemand!" protestierten am Sonntagabend 15 Salzburgerinnen und Salzburger vor dem Schalter der "Turkish Airlines" gegen den - so die Veranstalter von Solidarisches Salzburg - türkischen Angriffskrieg auf Kurdengebiete Nordsyriens. Laut Polizei war die Demo nicht angemeldet - alle Teilnehmer wurden nach dem Versammlungsgesetz angezeigt.

Die laut Polizei nicht angemeldete Protestaktion fand am Sonntag am Salzburger Airport gegen 17.30 Uhr vor dem Check-In-Schalter der "Turkish Airlines" statt. Für die Aktion zeichnet die Plattform "Solidarisches Salzburg" verantwortlich. Der Protest der Aktivisten richtete sich gegen die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien, konkret gegen die kurdisch geprägte Region Rojava.

Laut Polizeibericht hielten die Protesteilnehmer "Ansprachen zum Thema Kurdistan". Polizisten stellte in der Folge die Identität aller Versammlungsteilnehmer fest. Alle Personen seien "nach dem Versammlungsgesetz angezeigt" worden. Der Polizei zufolge habe der Flughafenbetriebsleiter gegen alle Protestierer zudem ein vorläufiges Hausverbot ausgesprochen. Der reguläre Flugbetrieb, so die Polizei, sei wurde durch die Protestaktion nicht beeinflusst bzw. beeinträchtigt worden.

In einer Medienaussendung betonte Aktivistin Jolanda Knopf von Solidarisches Salzburg: "Wir sind hier, weil wir nicht zusehen können, wie das türkische Regime in Nordsyrien seit über drei Wochen einen grausamen Angriffskrieg führt". Die Fluglinie "Turkish Airlines" sei als "teilstaatlicher Konzern eng mit der Erdogan-Regierung verbunden", so Knopf. Die spontane Aktion am Schalter dauerte demnach rund 15 Minuten und verlief ohne Zwischenfälle.

Laut Solidarisches Salzburg habe sich die kurdisch geprägte Autonomie-Region Rojava im Nordosten Syriens bisher demokratisch selbstverwaltet; es gebe Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern und Ethnien. Dem Bericht der Aktivisten zufolge sei der am 9. Oktober gestartete Militärangriff des Erdogan-Regimes gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien völkerrechtswidrig: "Die Ankündigungen Erdogans, "die Kurdin*innen vertreiben, um Araber*innen ansiedeln zu wollen, stehen als Drohung ethnischer Vertreibung in der Kritik. Auch die enge Zusammenarbeit des türkischen Militärs mit dschihadistischen Milizen sorgt weiterhin für internationale Ablehnung."

In Salzburg haben seit Beginn des türkischen Militäroffensive bereits mehrere Solidaritäts-Kundgebungen stattgefunden. Für kommenden Samstag, 16. November, ruft ein breites Bündnis zu einer weiteren Demo auf. Beginn ist um 14 Uhr am Hauptbahnhof.

Quelle: SN