Aktivisten stellten Protestcamp auf dem Salzburger Mozartplatz auf

Alle Öffis cool, alle Stadt-Autos doof! Die Gegner des Garagenausbaus machen mobil. Mitglieder des "Aktionsbündnisses Mobilitätswende Salzburg" wollen bis Sonntag in Zelten in der Altstadt übernachten.

Am Mozartplatz in der Salzburger Altstadt wurden am Freitagnachmittag mehrere Zelte aufgestellt. Mitglieder eines neu gegründeten "Aktionsbündnisses Mobilitätswende Salzburg" wollen bis Sonntag in einem Protestcamp übernachten, um ihren Widerstand gegen den Ausbau der Mönchsberggarage aufzuzeigen. Hinter der Aktion stehen Mitglieder der Bewegung Fridays for Future, der Students und der Scientists for Future. Das Aktionsbündnis werde auch vom Umweltreferat der ÖH Salzburg unterstützt, heißt es.