Aktuelle Statistik: Durchschnittliche Mieten in Salzburg am höchsten

9,2 Euro pro Quadratmeter Miete inklusive Betriebskosten hat die Statistik Austria für das Bundesland Salzburg ausgewertet. Das ist österreichweit der Spitzenwert.

Die durchschnittliche Höhe der Mieten inklusive Betriebskosten liegt österreichweit laut Statistik Austria bei 7,6 Euro pro Quadratmeter. Salzburg ist hierbei Spitzenreiter. Hier beträgt die Nettomiete bereits 7 Euro. Inklusive Betriebskosten sind es 9,2 Euro pro Quadratmeter. Macht für eine 60 Quadratmeter große Wohnung also im Schnitt 552 Euro. Wobei die Preise am freien Markt vor allem in der Stadt Salzburg ein Vielfaches höher sind. Zuletzt wurde bekannt, dass eine 39 Quadratmeter große Garconniere beim Stadtwerke-Areal in Lehen um 739 Euro Miete monatlich angeboten wird.

Zwischen 2013 und 2017 stiegen die Mieten in Österreich um durchschnittlich 14,6 Prozent. Die Kaufpreise von Häusern und Wohnungen stiegen noch stärker als die Mietkosten. Der Häuserpreisindex, der die Entwicklung der Kaufpreise von Wohnimmobilien misst, stieg im gleichen Zeitraum um 24,1 Prozent.

Mieten seit 2013 weiter stark angestiegen

Die Mieten für Hauptmietwohnungen stiegen in den vergangenen fünf Jahren in den einzelnen Mietsegmenten unterschiedlich stark. Lag die Kostensteigerung zwischen 2013 und 2017 insgesamt bei +14,6 Prozent, stiegen die Wohnungsmieten inklusive Betriebskosten im privaten Mietsektor um 13,9 Prozent. Bei Genossenschaftswohnungen lag die Steigerung bei +14,4 Prozent und bei Gemeindewohnungen bei +12,6 Prozent im selben Vergleichszeitraum.

Die Höhe der bezahlten Wohnungsmieten hängt nicht nur vom Mietsegment ab, sondern auch von der Mietdauer. Bei Neuverträgen (bis unter zwei Jahren bisheriger Mietdauer) wird im Durchschnitt 9,1 Euro pro Quadratmeter bezahlt. Haushalte, die langfristige Mietverträge mit mehr als 30-jähriger Vertragsdauer haben, wenden im Durchschnitt 5,2 Euro inklusive Betriebskosten auf.

Im Westen ist Eigentum teuer

Die westlichen Bundesländer lagen sowohl bei Mieten (arithmetisches Mittel) als auch bei Kaufpreisen (Median) weit über dem österreichischen Durchschnitt. Hinter Salzburg ist das Bundesland Vorarlberg mit 8,8 Euro pro Quadratmeter Miete und Tirol (8,5 Euro) am teuersten.

Was die Kaufpreise von Wohnungen betrifft, ist Wien Spitzenreiter mit 3598 Euro für einen Quadratmeter beim Wohnungskauf und 3750 Euro beim Hauskauf. Salzburg nimmt hier noch hinter Wien, Vorarlberg und Tirol Platz vier ein mit 3016 Euro pro Quadratmeter für den Kauf einer Wohnung und 3105 Euro beim Hauskauf. Der preiswerteste Wohnraum fand sich hingegen im Burgenland. Die durchschnittliche Miete inklusive Betriebskosten betrug dort 5,8 Euro pro Quadratmeter. Auch Käuferinnen und Käufer bekamen im östlichsten Bundesland mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von 797 Euro für Häuser und 1200 Euro für Wohnungen die preiswertesten Angebote.

