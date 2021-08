Akuter Pflegenotstand: 279 Betten in Salzburgs Spitälern gesperrt

Mit der steigenden Zahl von Coronapatienten in den Spitälern verschärfen sich wieder ungelöste Probleme. Ärzte richten nun einen Weckruf an die Politik.

Der Coronakrisenstab des Uniklinikums Salzburg sah sich am Mittwoch zu einem drastischen Schritt gezwungen. Spitalsführung und leitende Coronamediziner wandten sich mit einem Weck- und Hilferuf an Öffentlichkeit und Politik. Die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen und die steigende Zahl spitalspflichtiger Coronapatienten dürfe man nicht wie im Vorjahr wieder unterschätzen. Hintergrund ist vor allem ein dramatischer Mangel an qualifizierten Pflegekräften, der sich in den vergangenen Monaten trotz zusätzlich geschaffener Ausbildungsplätze und intensiver Personalsuche weiter zugespitzt hat.

Der Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken, Paul Sungler, betonte, dass derzeit in allen Spitälern Salzburgs 279 Betten gesperrt seien, weil dafür das nötige Pflegepersonal fehle, allein am Uniklinikum seien es 143. Zum Vergleich: Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder hat 228 Betten. Und noch eine brisante Zahl nennt Sungler: Im Uniklinikum liegen derzeit 110 Patienten, die eigentlich in eine Pflegeeinrichtung sollten, für die man aber keinen Platz findet.

Das heißt, selbst bei der derzeit noch vergleichsweise niedrigen Zahl von 24 Covid-19-Patienten in Salzburgs Spitälern (Stand Mittwoch) können nicht alle verfügbaren Kapazitäten genützt werden. Steigt jetzt die Zahl der spitalspflichtigen Patienten wieder stark an und müssen erneut Pflegekräfte von den einzelnen Kliniken für die Coronapatienten abgezogen werden, verschärft sich die ohnehin schon äußerst angespannte Lage weiterhin. Am Mittwoch meldete sich bei den SN eine Patientin mit seit Monaten chronischen Bauchschmerzen, für die bisher noch kein Mediziner die Ursache gefunden hat. Ein Bett zur stationären Aufnahme konnte man ihr nicht vor Ende September anbieten. Nicht zuletzt sind es auch Fälle wie dieser, durch die sich in der Coronakrise führende Mediziner wie Richard Greil und Uta Hoppe zu einem Vorstoß gezwungen sehen. "Wir können diese Situation so nicht hinnehmen", sagt Richard Greil. "Im ganzen Bundesland Salzburg konnte am Dienstag zum Beispiel kein einziges konventionelles internistisches Bett aufgetrieben werden."

Greil und mit ihm Uta Hoppe sowie Paul Sungler wollen auch mit einem Brief an den Gesundheitsreferenten Christian Stöckl (ÖVP) und die Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz deutlich machen, dass die Politik umgehend handeln müsse und auf keinen Fall mehr zuwarten dürfe.

Sie stellen dabei drei Hauptforderungen auf: Erstens ist es nach ihren Angaben dringend notwendig, sofort Auffrischungsimpfungen vor allem für die Risikogruppen und bei den älteren Menschen zu starten. Dazu gehören, wie Greil und Hoppe mit Nachdruck unterstreichen, auch die Menschen in den Seniorenheimen und Pflegeeinrichtungen.

Alarmiert sind die Mediziner auch deshalb, weil rund ein Viertel der Coronapatienten in den Spitälern geimpft war. Allerdings waren das vorwiegend Menschen mit schweren Erkrankungen und einem geschwächten Immunsystem, Menschen mit Organtransplantationen, Krebspatienten oder auch sehr alte Menschen. Das gilt es bei der Analyse der Impfquoten immer auch mit zu berücksichtigen. Uta Hoppe sagt, man wisse, dass diese Personengruppen keinen so guten Immunschutz aufbauen konnten. Eine dritte Impfung verbessere die Wirkung aber deutlich. Und Greil legt nach: "Wir müssen diese dritte Impfung dringend vorverlegen, sowohl für die Immunsupprimierten als auch für die anderen Hochrisikopatienten. Es fehlt einzig die Freigabe des Impfstoffs."

Zweite dringende Forderung: Es müsse auch das Spitalspersonal dringend den dritten Stich bekommen, weil man sich dort Ausfälle einfach nicht leisten könne. Und drittens verlangt der Coronakrisenstab am Uniklinikum eine verschärfte FFP2-Masken-Pflicht. Vor allem auch im Hinblick auf die Grippesaison, die im Vorjahr wegen der Maskenpflicht ausgefallen ist. Eine größere Grippewelle könnte die Situation in den Krankenhäusern zusätzlich verschärfen.

Im Büro von Landeshauptmann Wilfried Haslauer sagte Sprecher Christian Pucher: "Wir sind sicher gut beraten, alles in die Wege zu leiten, um die dritte Impfung pünktlich zu verabreichen. Jetzt geht es auch darum, dass jeder Verantwortung für sich selbst und der Gemeinschaft gegenüber übernimmt. Wir müssen die Menschen vom Sinn des Impfens überzeugen." Pucher sagte auch, dass man sich eine Verschärfung der Maskenpflicht oder eine kürzere Gültigkeitsdauer für PCR-Tests wie in Wien vorstellen könne, wenn das von Experten empfohlen werde. Wichtig sei aber dafür eine bundesweite Lösung.