"Alarmkoffer" wurde einem Einschleichdieb in Flachau zum Verhängnis

Der 60-Jährige könnte für 16 Einbruch- und Einschleichdiebstähle und für 24 Diebstähle von Hotelzimmerschlüsseln verantwortlich sein.

In Flachau kam es im Laufe der Wintersaison immer wieder zu Einschleich- und Einbruchsdiebstählen in diverse Chalets sowie Appartementhäuser. Die Vorgehensweise war stets dieselbe: Der Täter gelangte laut Polizei jeweils in den Nachtstunden in die Objekte und entwendete daraus vor allem Bargeld. Die Ermittler installierten in einem Objekt einen Alarmkoffer. Am 25. März löste die mobile Alarmanlage aus. Beamte hielten Nachschau und trafen einen 60-jährigen Kärntner an. Der Mann leistete massive Gegenwehr. Erst durch Einsatz von Pfefferspray habe festgenommen werden können, teilte die Polizei mit. Zwei Beamte seien bei der Amtshandlung verletzt worden. Beim 60-Jährigen wurden 2000 Euro Bargeld sichergestellt. Er steht im Verdacht, 16 Einbruch- und Einschleichdiebstähle mit einer Gesamtschadenssumme von knapp über 7.000 Euro verübt zu haben. Zudem soll er für 24 Diebstähle von Hotelzimmerschlüsseln verantwortlich sein. Der Beschuldigte ist teilweise geständig. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Quelle: SN