Alarmstufe 4: Holzhalle mit Hackschnitzel und Heu geriet in Brand

Als die Feuerwehren am Mittwochnachmittag am Einsatzort ankamen, stand die Holzhalle bereits in Vollbrand. Das berichtet die Feuerwehr Freilassing. Der Brand ereignete sich in der Gemeinde Saaldorf-Surheim im Ortsteil Kleingerstetten. Die Leitstelle in Traunstein löste Alarmstufe 4 aus. In der Holzhalle mit 100 Quadratmetern waren laut Feuerwehr mehreren hundert Kubikmeter Hackschnitzeln und Stroh gelagert. Teilweise haben die Flammen bereits auf die umliegenden Bäume übergegriffen. Die Feuerwehren Surheim, Saaldorf, Laufen und Freilassing waren vor Ort im Einsatz. Die Brandursache ist noch nicht klar - möglicherweise hatte feuchtes Heu Feuer gefangen.