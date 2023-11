Alexander Kluy: Der Regenschirm als Mikrouniversum

Mary Poppins flog damit, man kann mit ihm tanzen und er gilt als der am häufigsten vergessene Gegenstand: der Regenschirm. Mit seiner Kulturgeschichte beschäftigt sich ein neues Buch.

Kultur und Schirme - wie geht das? Der Münchner Journalist Alexander Kluy befasste sich mit dem Alltagsgegenstand und entdeckte erstaunliche Fakten. Der Schirm ist nicht nur seit 3000 Jahren ein Nutzgegenstand, der vor Licht und Regen schützt, sondern war auch Signum des Adels, als Baldachin in Weltreligionen und Aberglauben inkludiert und ab dem 19. Jahrhundert ein Distinktionsmerkmal des Bürgertums, Mordwaffe (Rizin-Mord an Georgi Markow 1978) und es lässt sich damit fliegen (Mary Poppins) und tanzen (Filmmusical "Singin' in the Rain"). Daneben ist er der am häufigsten vergessene Gegenstand in der New Yorker U-Bahn und bietet jedem Schirmträger sein eigenes Mikrouniversum. Grund genug, sich mit der Kulturgeschichte auseinanderzusetzen, dachte sich Kluy und präsentierte vorige Woche sein Werk in der Werkstatt der Schirmmacherei Kirchtag.

Lesung zum 120-Jahr-Jubiläum der Schirmmacherei Kirchtag

Mit der Lesung verband der Salzburger Traditionsbetrieb seine 120-Jahre-Jubiläumsfeier. Am 1. März 1903 eröffnete Alois Kirchtag das erste Schirmgeschäft in der Getreidegasse 50, nur wenige Monate vor der Likörmanufaktur Sporer. "Mein Urgroßvater und Franz Sporer haben wahrscheinlich miteinander gesoffen und der eine hat dann Schnaps gemacht und der andere den Schirm gehalten", erzählt Inhaber Andreas Kirchtag lachend. Nach einer Zwischenstation bei der Hausnummer 45 fand die Schirmmacherei dann in der Getreidegasse 22 ihr dauerhaftes Zuhause. Seit 1990 ist Andreas Kirchtag im Betrieb. Damals wurden nur noch selten Schirme produziert. Auf seine Initiative nahm der Betrieb ab 1994 die Schirmproduktion wieder vermehrt auf "und jetzt sind fünf Leute in der Werkstatt beschäftigt, die rund um die Uhr Schirme produzieren". Pro Jahr entstehen bis zu 600 handgefertigte Schirme. Ihr Preis liegt bei 300 Euro, was für fünf Arbeitsstunden pro Schirm nicht viel ist. "Ich möchte, dass das halbwegs leistbar ist und dass sie auch junge Leute kaufen", sagt er. Mit dem Konzept hat Kirchtag Erfolg. So kommen auch internationale Aufträge herein. Manche reisen sogar für die Schirme nach Salzburg. So auch ein Berliner, der für fünf Schirme nach Salzburg und wieder retour flog.

Die beliebtesten Schirmfarben sind Schwarz und Blau. Bei Frauenschirmen sei es hingegen eine Typfrage und ändere sich öfter.

Die handgemachten Schirme werden auch gerne verschenkt. Zur Weihnachtszeit müssen Interessenten mit zwei Wochen Vorbestellungszeit rechnen.