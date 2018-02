Alko-Lenker landete in Polizei- Gewahrsam

Mit einem unbelehrbaren Lenker hatte es die Polizei Freilassing in der Nacht auf Samstag zu tun. Der Mann erwies sich nicht nur als alkoholisiert und uneinsichtig, sondern auch noch als besonders aggressiv den Beamten gegenüber.

Ein 31-Jähriger, der deutlich alkoholisiert am Steuer saß, Passanten, die ihn ab wegfahren hindern wollten und die herbeigerufene Polizei: Das waren in der Nacht auf Samstag die Vorzeichen eines Einsatzes, der damit endete, dass der 31-Jährige in Gewahrsam genommen werden musste. Dazu kamen noch versuchter Widerstand und Beleidigungen gegen die Beamten, Blutabnahme im Spital, eine empfindliche Geldstrafe und ein für längere Zeit eingezogener Führerschein.



(SN)