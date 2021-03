Alko-Lenker ließ kaputtes Auto stehen

Nach privater Feier in einem Gartenhäuschen. 26-jähriger Einheimischer überstand Autounfall unverletzt.

Nach einer privaten Feier am Freitag in einem Gartenhäuschen im Pongau hat ein 26-Jähriger einen Autounfall offenbar ohne weitere Beteiligte verursacht. Danach ließ er den beschädigten Wagen am Straßenrand in Pfarrwerfen stehen. Polizisten entdeckten den herrenlosen Pkw am Samstagvormittag und forschten den unverletzten Pongauer aus. Ein Alkotest ergab einen Wert von über einem Promille. Laut Polizei wurde gegen alle vier Beteiligten der Party Anzeigen nach den geltenden Corona-Schutzmaßnahmen an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.