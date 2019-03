Alko-Unfall in Untertauern: Auch der Ersthelfer war betrunken

Im Lungau verlor die SPÖ ihre Bürgermeister in Mariapfarr, Muhr und St. Margarethen. Dafür konnte sie in Ramingstein den Bürgermeistersessel von der ÖVP knapp zurückerobern. ÖVP-Ortschef Peter Rotschopf ist …

Wahl 2019

In sechs Lungauer Gemeindestuben gab es einen Mehrheitswechsel gegenüber der Gemeindevertretungswahl 2014: In St. Margarethen, Mariapfarr und Muhr erreichte die ÖVP die absolute Mehrheit In Weißpriach …