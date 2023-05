Alkohol, Cannabis, Kokain und ein "Schwitzkasten"

Auf Salzburgs Straßen war in der Nacht auf Samstag einiges los.

Nach einem Verkehrsunfall in der Salzburger Aiglhofstraße kam es am Samstag in den frühen Morgenstunden zu einer ungewöhnlichen Auseinandersetzung.

Ein 54-jähriger Pkw-Lenker war hinter einem Taxi unterwegs, das im Bereich eines Schutzweges anhielt, um einige Fahrgäste, darunter auch eine 34-jährige Salzburgerin, aussteigen zu lassen. Sie überquerte danach die Straße und wurde eigenen Angaben zufolge am Schutzweg vom Fahrzeug des Salzburgers angefahren. Sie sei dadurch zu Sturz gekommen, gab sie später an, habe sich dadurch leichte Verletzung zugezogen und sei darüber so in Rage geraten, dass sie mit ihren Handflächen auf die Motorhaube des Fahrzeuges einschlug. Der Pkw-Lenker nahm die 34-Jährige, so schreibt es die Polizei in einer Aussendung, in den "Schwitzkasten". Um sich zu befreien, biss die Frau den 54-Jährigen in den Bauch, wodurch dieser eine klaffende Bisswunde im Bereich des rechten Oberbauches erlitt. Beide Beteiligten wurden nach der Erstversorgung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Der Alkotest mit dem 54-jährigen Fahrzeuglenker verlief negativ. Bei der 34-jährigen ergab der Alkotest einen Wert von 1,52 Promille. Beide werden angezeigt.

Eugendorf: 1,46 Promille bei Kollision mit Lkw

Aus noch unbekannter Ursache kollidierten Samstagfrüh auf der Wiener Bundesstraße (B1) in Eugendorf im Kreuzungsbereich Höhe Schaming der Lkw eines 54-jährigen Rumänen, der Richtung Neumarkt unterwegs war, mit dem Pkw eines 37-jährigen Salzburgers. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Alkotest mit dem 54-jährigen Lkw-Lenker verlief negativ, beim Pkw-Lenker ergab er jedoch einen Wert von 1,46 Promille, weshalb ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde.

Mit Cannabis beim Amtsarzt - schon wieder

Zur etwa gleichen Zeit wurde eine Polizeistreife auf einen Pkw aufmerksam, dessen Fahrer die Geschwindigkeit immer wieder abrupt änderte. Als die Polizisten den 33-Jährigen anhielten und kontrollierten, verlief der Alkotest negativ, der Lenker wirkte jedoch abwesend und schläfrig. Er gab an, dass ihm vor etwa einem Monat der Führerschein im drogenbeeinträchtigten Zustand bereits abgenommen worden sei. Zudem gab er an, bereits vor zwei Wochen schon einmal beim Lenken seines Fahrzeugs im drogenbeeinträchtigten Zustand angehalten und zum Amtsarzt vorgeführt worden zu sein. Bei der folgenden neuerlichen amtsärztlichen Untersuchung wurde der 33-Jährige positiv auf Cannabis getestet und bei der amtsärztlichen Untersuchung für fahruntauglich erklärt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und das Fahrzeug abgestellt. Der Salzburger wird angezeigt.

26-jähriger Flachgauer hatte Kokain intus

Bereits am Freitag Abend hatten Polizisten der Autobahnpolizeiinspektion Anif Lenker- und Fahrzeugkontrollen bei der Autobahnabfahrt Eugendorf durchgeführt. Dabei wurde ein 26-jähriger Flachgauer, der Merkmale einer Beeinträchtigung aufwies, positiv auf Kokain getestet. Der Sprengelarzt stellte bei seiner anschließenden Untersuchung dessen Fahruntauglichkeit fest. Bei seiner Befragung gab er an, dass er wenige Stunden vor der Kontrolle Kokain konsumiert habe. Den Rest des Suchtmittels, eine geringe Menge Kokain, übergab er den Polizisten. Dem Flachgauer wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.