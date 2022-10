Alkohol und Drogen: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in St. Margarethen

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagnachmittag in St. Margarethen im Lungau gekommen. Ein Pkw hatte sich mehrmals überschlagen.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr. Ein 28-jähriger Lungauer war mit seinem Pkw auf der B 96 in St. Margarethen in Fahrtrichtung Tamsweg unterwegs.

Aus bislang unbekannter Ursache kam er im Bereich einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die Böschung der einmündenden Gemeindestraße und blieb nach mehreren Überschlägen schwer beschädigt in der Wiese liegen.

Der Lenker und sein ebenfalls 28 Jahre alter Beifahrer aus der Steiermark wurden aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Alkovortest bei dem Lungauer ergab 1,62 Promille. Auch der Drogentest verlief positiv.

Das Rote Kreuz brachte den Lenker nach der notärztlichen Versorgung in das Krankenhaus nach Tamsweg. Der schwer verletzte Beifahrer wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Villach geflogen.