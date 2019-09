Alkoholisiert und ohne Führerschein: Pkw-Lenker krachte gegen Baum

Mit einem nicht zugelassenen Pkw und ohne einen Führerschein zu haben, fuhr ein 18-jähriger Abtenauer am Sonntag um vier Uhr morgens gegen einen Baum.

In einer leichten Linkskurve kam der junge Mann auf der Gemeindestraße in Abtenau von der Fahrbahn ab. Er erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades und wurde vom Roten Kreuz ins LKH Salzburg gebracht. Ein Freund und Beifahrer blieb unverletzt. Der am Unfallort durchgeführte Alkomattest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Am Auto entstand Totalschaden.

Quelle: SN