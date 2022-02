Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs: Pkw überschlug sich auf der A10 in Eben

Der 20-jährige Einheimische wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

In der Nacht auf Sonntag hat sich auf der A10 im Bereich Eben im Pongau ein Pkw überschlagen. Beim leicht verletzten Fahrzeuglenker wurde ein Alkoholgehalt in der Atemluft von 1,1 Promille festgestellt. Ein Führerschein konnte nicht abgenommen werden, da ein solcher nicht mitgeführt wurde. Der 20-jährige Einheimische wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach eingeliefert.

Der Lenker wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.