Alkoholisierte Autolenker waren in Unfälle verwickelt

Am Montag gegen 17.10 Uhr ereignete sich auf der Kleinarler Landesstaße ein Auffahrunfall zwischen einem 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen und einem weiteren deutschen Fahrzeuglenker. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde mit den beiden Unfalllenkern ein Alkovortest durchgeführt, wobei das Ergebnis beim Auffahrenden 42-jährigen Lenker positiv verlief. Der Alkomattest ergab 1,62 Promille. Das meldet die Polizei. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.

Zu einer Kollision kam es am Montag gegen 17.05 Uhr auch auf der B 164. Eine 46-jährige deutsche Staatsangehörige war mit ihrem Auto in Richtung Hochfilzen unterwegs, als ein 43-jähriger kroatischer Staatsangehöriger vor ihr nach links abbog. Dabei unterschätzte er laut eigenen Angaben die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Pkw. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung konnte die 46-Jährige eine Kollision nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos erheblich beschädigt, die Lenker und Insassen blieben unverletzt. Ein Alkotest mit dem kroatischen Unfalllenker verlief nach Angaben der Polizei mit 1,58 Promille positiv. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.