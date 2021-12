Alkoholisierte Autolenkerin prallte gegen die Betonleitwand

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Tauernautobahn (A10), Fahrtrichtung Villach, im Gemeindegebiet von Zederhaus ein Verkehrsunfall. Eine 28-jährige Salzburgerin ist mit ihrem Pkw rechts von der Fahrbahn abgekommen und in weiterer Folge mit der Leitschiene touchiert sowie gegen die Betonleitwand geprallt. Das meldet die Polizei in einer Aussendung.

Ein durchgeführter Alkotest ergab 1,4 Promille. Der Salzburgerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Am Wagen entstand ein Totalschaden, das Auto musste abgeschleppt werden.