Alkoholisierte Lenkerin rammte Rennradfahrer

Von einer alkoholisierten 29-jährigen Autofahrerin ist Samstagvormittag ein 27-jähriger Rennradfahrer in Seekirchen erfasst und verletzt worden. Die Einheimische erwischte den Sportler aus Adlwang (Bez. Steyr-Land) mit der vorderen Stoßstange. Der Mann stürzte und musste mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht werden. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Sonntag.

Die Autofahrerin dürfte den Traunviertler beim Linksabbiegen übersehen haben. Der Führerschein wurde ihr an Ort und Stelle abgenommen und Anzeige erstattet. Die Frau hatte 0,94 Promille intus.

Quelle: SN