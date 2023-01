Zunächst waren es die Kennzeichen, die der Polizei Maxglan am Sonntag bei einem Pkw ins Auge stachen, weil sie nicht mit dem Fahrzeug übereinstimmten. Dann stellte sich heraus, dass nicht nur die Kennzeichen, …

Chronik

Ein mutmaßlicher Fahrraddieb konnte am Sonntag über einen fingierten Kauf auf einer Internetplattform überführt werden. Das Rad war in der Nacht auf Samstag von einem Fahrradständer vor einem Wohnhaus in …