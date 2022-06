Alkoholisierter Lenker "parkte" auf Sitzgelegenheit am Zeller See

Feuerwehr musste Pkw eines saudi-arabischen Fahrers bergen.

Die Polizei in Zell am See wurde am Montag kurz nach 5 Uhr fuhr zu einem Verkehrsunfall am See gerufen. Ein Lenker konnte mit seinem SUV nicht mehr weiterfahren, da sich das Fahrzeug festgefahren hatte. Ein 37-jähriger saudi-arabischer Staatsangehöriger hatte auf einer Sitzgelegenheit geparkt und war mit dem Pkw aufgesessen. Ein Alkovortest ergab 1,32 Promille. Einen Alkomattest verweigerte der Lenker. Die Feuerwehr Zell am See führte die Bergung des Pkw durch. Der Führerschein wurde abgenommen, die Weiterfahrt untersagt, Anzeige erstattet und eine Sicherheitsleistung eingehoben.