Alkoholisierter Pinzgauer täuschte Straftat vor

Ein 22-Jähriger meldete den Diebstahl seines Pkws. Am Ende fand die Polizei ihn selbst darin vor - mit 1,5 Promille Alkoholgehalt im Blut.

Am Freitag kurz nach Mitternacht meldete ein 22-jähriger Pinzgauer den Diebstahl seines Pkws. Er sei sich ganz sicher, diesen am Vortag auf einem bestimmten Parkplatz in Zell am See abgestellt zu haben und vermutete, dass das Fahrzeug entweder abgeschleppt oder gestohlen war. Eine Nachfrage bei den Abschleppunternehmen verlief negativ. Wenige Minuten nach Anzeigeerstattung meldete sich der Pinzgauer aus Bruck an der Glocknerstraße wieder bei der Polizei und gab an, sein Fahrzeug bei einer Tankstelle in Schüttdorf gesehen zu haben und zudem seien aus seinem Pkw vier Männer ausgestiegen und weggelaufen. Die Streife kam zum aufgefundenen Pkw, in dem der Anzeiger saß. Dieser bekräftigte erneut den Sachverhalt mit dem vermeintlichen Diebstahl und den flüchtenden Personen. Da die Beamten eine Beeinträchtigung beim Anzeiger bemerkten, wurde ein Alkotest durchgeführt, dieser ergab, dass der 22-Jährige etwas über 1,5 Promille hatte. Letztendlich gestand der Mann, nicht mehr gewusst zu haben, wo er seinen Pkw abgestellt hatte. Er gab an, nach der Anzeigeerstattung sein Fahrzeug aber doch gefunden und mit diesem Richtung Heimatadresse gefahren zu sein. Der Pinzgauer wird wegen Vortäuschen einer Straftat und nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt.

Quelle: SN