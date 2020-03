Alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer verursacht Unfall

Freundin des Unfalllenkers unangeschnallt und verletzt. Polizei stellte auch Cannabis sicher.

Ein alkoholisierter Probeführerscheinbesitzer hat am Freitagabend in Salzburg einen Unfall verursacht, bei dem seine mitfahrende Freundin verletzt wurde. Der 18-Jährige verlor auf der B165 zwischen Neukirchen und Stuhlfelden laut Polizei vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und stürzte über eine Böschung.

Die 18-jährige Freundin des Unfalllenkers befand sich auf dem Beifahrersitz und war nicht angeschnallt. Sie wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Ein Alkotest beim Unfalllenker verlief mit 1,4 Promille positiv. Die Polizei stellte zudem im Fahrzeug eine geringe Menge Cannabis sicher.

Der PKW kam auf der Fahrerseite in einer Tiefgarage zum Liegen, es entstand Totalschaden.

Autofahrer mit knapp zwei Promille unterwegs

Einer Polizeistreife fiel auf der Autobahn A10 kurz nach Hallein ein Autofahrer auf, der Richtung Villach in Schlangenlinien unterwegs war. Der Streife gelang es, den PKW bei der Raststation Golling anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Bei einem durchgeführten Alkomattest wurde festgestellt, dass der Lenker - ein 48-jähriger Berufskraftfahrer - eine Alkoholisierung von 0,96 mg/l (1,92 Promille) aufwies. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen, er wird angezeigt.

Quelle: APA