Alkoholisierter Radfahrer fuhr in Schlangenlinie

In der Nacht auf Sonntag wurden die Polizeibeamten in der Stadt Salzburg auf einen 52-jährigen Radfahrer aufmerksam. Er fuhr auf der Kröbenfeldstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts in Schlangenlinie. Das meldet die Polizei. Beim Alkomattest wurden demnach 1,01 mg/l gemessen. Die Beamten untersagten dem Salzburger die Weiterfahrt. Eine Anzeige folgt.

Wegen auffälliger Fahrweise hielt eine Streife am Samstag gegen 21 Uhr auch einen Pkw-Lenker in Salzburg-Liefering an. Er war auf der Schmiedingerstraße von den Salzachseen kommend stadteinwärts unterwegs. Beim 26-jährigen Flachgauer wurde laut Polizei ein Suchtmitteltest gemacht, der positiv verlief. Der Lenker wurde daraufhin der Amtsärztin vorgeführt, die eine Fahruntauglichkeit feststellte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.