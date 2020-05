Alkoholisierter Salzburger bedrohte Polizisten mit zwei Messern

Zuvor setzte der Mann einen Notruf ab und gab an, dass er jemanden umbringen wolle.

Mit einem Messer in jeder Hand hat in der Nacht auf Samstag ein alkoholisierter 45-Jähriger in Salzburg Polizisten bedroht. Der Mann betätigte zuvor noch den Notruf und gab an, dass er sich bedroht fühle und jemanden umbringen wolle. Als die Beamten im Wohnhaus ankamen, stand der Mann vor seiner Wohnung mit den Messern in den Händen. Erst nach mehrmaliger Aufforderung legte er die Stichwaffen weg.

Mit den Worten "Kommts her" bedrohte er die Polizisten. Nach einiger Zeit ging der Salzburger zurück in seine Wohnung und legte die Messer weg. Der schon aktenkundige Mann wurde festgenommen und nach einer Untersuchung durch den Amtsarzt in eine Krankenanstalt überstellt. Dort wurde er von Polizeibeamten überwacht.

Quelle: SN