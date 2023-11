Alkoholisierter fuhr auf Schneepflug auf

Ein 19-jähriger Betrunkener fuhr auf der Autobahn auf einen Schneepflug auf.

Glück hatten die fünf Insassen eines Pkws bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A 10). Der 19-jährige Pkw-Lenker und seine vier Mitfahrer blieben trotz des schweren Unfalls unverletzt. Laut Polizeibericht kam es am Sonntag gegen 5 Uhr früh im Gemeindegebiet von Hüttau zu dem Unfall. Der junge Mann aus dem Bezirk Liezen war demnach auf der Tauernautobahn (A 10) von einer Veranstaltung auf dem Heimweg. "Nach eigenen Angaben schlief er kurz ein, übersah deshalb einen vor ihm fahrenden Schneepflug und fuhr hinten auf", so der Polizeibericht. Sein Alkomattest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen. Am Pkw entstand Totalschaden.