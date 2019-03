Alkoholisierter Skigast attackierte in Flachau fünf Personen

Ein 43-jähriger Deutscher hat am Freitagabend auf der Skipiste in Flachau (Bezirk St. Johann) fünf Personen geschlagen und teilweise schwer verletzt. Der alkoholisierte Mann saß in einer Pistenraupe mit Fahrgastkanzel eines Hüttenwirts als er grundlos mehrere Fahrgäste attackierte, berichtete die Polizei Salzburg. Er schlug mit dem Skistock zu, und einigen Personen mit der Faust ins Gesicht.

SN/apa