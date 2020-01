Alkolenker flieht in Mondsee als Geisterfahrer vor Polizei

Die Lenker eines Lasters und eines Pkw blockierten die Westautobahn, damit der Mann angehalten werden konnte.

Polizisten aus Seewalchen hielten am 23. Jänner gegen 16:45 Uhr einen 49-jährigen Pkw-Lenker aus Deutschland auf dem Parkplatz der Raststation Mondsee an, da er entgegen der Richtungspfeile fuhr. Als sie ihn kontrollieren wollten, gab er plötzlich Gas, fuhr in einen Kreisverkehr ein und dann auf der Ausfahrt auf die Richtungsfahrbahn Salzburg. Dort fuhr er als Geisterfahrer einige Meter in Richtung Wien. Anschließend drehte er um und raste mit Vollgas in Richtung Salzburg weiter.

Der Lenker missachtete mehrere Anhalteversuche. Er fuhr zum Teil im Schritttempo, bevor er plötzlich wieder Vollgas gab oder ohne Vorwarnung ausscherte und überholte. Zahlreiche Autolenker konnten nur noch im letzten Moment ausweichen. Es kam mehrfach zu gefährlichen Situationen, so die oberösterreichische Polizei.

Schließlich wiesen die Polizisten einen Lkw-Fahrer an, den Pannenstreifen abzusperren. Auf der linken Fahrspur erkannte ein anderer Autolenker die Situation und bremste ebenso wie der Lkw-Lenker und die Polizisten in ihrem Fahrzeug den Verkehr langsam bis zum Stillstand ab. Der Pkw war damit auf der Überholspur eingekeilt und die Beamten konnten beim stehenden Fahrzeug den Schlüssel abziehen.

Ein beim 49-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Der Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da ihm die Lenkberechtigung in Deutschland bereits vor einem Monat wegen Alkoholisierung entzogen worden war.

Quelle: SN