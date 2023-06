Alkolenker flüchtet auf der Autobahn

Einen mutmaßlichen Alkolenker zog die Polizei am Wochenende auf der A10 aus dem Verkehr. Der Pkw konnte bei der Autobahnraststation Eben angehalten und kontrolliert werden - doch dann verriegelte der Lenker den Pkw und flüchtete in Fahrtrichtung Salzburg.

Bei der Flucht beschädigte der Fahrzeuglenker einen geparkten Pkw, wie die Polizei in ihrer Aussendung am Sonntagabend schrieb. Die Polizei leitete die Fahndung ein. In St. Johann im Pongau wurde das Auto entdeckt, die beiden geflüchteten Insassen waren noch in der Nähe. Der Wagen war nicht für den Verkehr zugelassen, das Kennzeichen aus Deutschland gestohlen. Der Lenker hatte keine gültige Lenkerberechtigung und verweigerte einen Alkomattest. Er wird wegen verschiedener Straf- und verkehrsrechtlicher Übertretungen angezeigt.