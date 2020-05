Alkolenker flüchtete ohne Vorderreifen vor der Polizei

Ein 36-jähriger Bosnier wollte der Polizei am Samstag um jeden Preis entkommen.

Am Samstagabend touchierte ein 36-jähriger Bosnier mit seinem Pkw am Ortsausgang von Unken die Felswand rechts, blieb aber nicht stehen, sondern fuhr weiter. Nach etwa 200 Metern verlor er einen seiner Vorderreifen, setzte aber die Fahrt in Richtung Lofer fort. Obwohl er nach weiteren 400 Metern den zweiten Vorderreifen verlor, hielt der Lenker nicht an und setzte seine Fahrt fort.

Zwischenzeitlich wurde von Unfallzeugen die Polizei alarmiert, die das Fahrzeug rasch auffinden konnte. Obwohl der Pkw an beiden Vorderrädern nur noch auf den Felgen fuhr, wollte der Flüchtende der Polizeistreife entkommen, weshalb er die Geschwindigkeit bis zur Spitze von etwa 115 Km/h erhöhte. Nach einer Fahrt von etwa acht Kilometern vom ersten Kollisionspunkt bis nach Lofer dürften die technischen Gegebenheiten eine weitere Fahrt nicht mehr zugelassen haben, wodurch das Fahrzeug direkt vor der Sparkasse in Lofer in der Fußgängerzone zum Stillstand kam.

Der Mann wurde an Ort und Stelle zum Alkohol-Vortest gebeten, der mit 1,22 Promille positiv verlief.

Der Führerschein konnte mangels Mitführen nicht abgenommen werden.

Als Motiv für die äußerst gefährdende Alkoholfahrt wurde eine Trennung von der Freundin angegeben.

Das schwer beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Verwaltungs- und Gerichtsanzeigen werden vorgelegt.

Quelle: SN