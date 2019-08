Alkolenker folgte mit Porsche einem Rettungswagen, um schneller beim Golfturnier zu sein

Der 41-jährige Mann aus Mödling hatte 1,16 Promille Alkohol intus - und eine kuriose Ausrede für seine rasante und riskante Fahrt parat.

Am frühen Donnerstagnachmittag fuhren Rot-Kreuz-Sanitäter im Rettungswagen und ein dahinter folgendes Notarzteinsatzfahrzeug einen Patienten mit Blaulicht von Zell am See nach Schwarzach. Dabei bemerkten sie, wie hinter ihnen ein Porsche folgte. Die Sanitäter meldeten den Vorfall samt riskanter Überholmanöver der Polizei. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Porschelenker um einen 41-jährigen Mann aus Mödling. Er wurde von Polizeibeamten in St. Veit angehalten. Ein Alkomattest ergab 1,16 Promille. Der Mann gab an, dass er es eilig habe, um zu einem Golfturnier zu kommen. Den Führerschein ist er nun an Ort und Stelle losgeworden. Der Mödlinger wird angezeigt.

Quelle: SN