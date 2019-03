Alkolenker fuhr nach Seekirchener Strandfest in Menschengruppe - Prozess vertagt

In Salzburg hat sich am Dienstag ein 22-jähriger Mann wegen mehrfacher Körperverletzung vor Gericht verantworten müssen. Der Angeklagte hatte am 30. Juli 2017 in Seekirchen bei der Flucht vor der Polizei mit seinem Auto betrunken mehrere Menschen niedergestoßen. Drei Personen erlitten damals Abschürfungen und Prellungen, ein vierter Nachtschwärmer zog sich eine Gehirnerschütterung zu.

SN/bilderbox