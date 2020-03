Alkolenker im Lungau aus dem Verkehr gezogen

50-jähriger Einheimischer wurde mit mehr als zwei Promille gestoppt.

Mehrere Personen riefen am Dienstag gegen 17 Uhr bei der Polizei in Mauterndorf an, da im Ortsgebiet von Tweng ein augenscheinlich alkoholisierter Pkw-Lenker unterwegs war. Der Fahrer beschädigte mit seinem Pkw mehrere Leitschienen und fuhr, ohne anzuhalten, Richtung Mauterndorf weiter. Dort konnten laut Polizeibericht andere Verkehrsteilnehmer den 50-jährigen Autofahrer anhalten und ihm den Schlüssel abnehmen. Der Alkotest ergab mehr als zwei Promille. Einen Führerschein hatte der Einheimische nicht dabei. Der Mann wird angezeigt. Den beschädigten Wagen brachte ein Abschleppdienst zu einer Werkstatt.

Quelle: SN