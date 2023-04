Alkolenker in Salzburg gleich zwei Mal gestoppt - auch die Oma war betrunken

Als Wiederholungstäter hat sich in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Salzburg ein junger Autofahrer erwiesen. Er wurde in derselben Nacht gleich zwei Mal von der Polizei alkoholisiert am Steuer seines Wagens erwischt. Danach wurde die Sache zur Familienangelegenheit ...

BILD: SN/APA (SYMBOLBILD)/HANS KLAUS TECH Der Alkotest verlief positiv (Symbolbild).

Der 23-Jährige war kurz vor Mitternacht im Stadtteil Lehen einer Streife aufgefallen, weil er mit quietschenden Reifen in eine Kreuzung einfuhr. Er wurde kontrolliert, dabei ergab der Alkotest einen Wert von 1,52 Promille. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein ab und übergaben den Wagenschlüssel einem nüchternen Freund. Zwei Stunden später fiel den Polizisten dasselbe Auto erneut auf, weil es mit hoher Geschwindigkeit in der Innsbrucker Bundesstraße unterwegs war. Sie hielten den Wagen erneut an und hinter dem Lenker saß wieder der junge Mann. Sein Blutalkoholgehalt war inzwischen auf 1,42 Promille gesunken. Der Wiederholungstäter ersuchte die Beamten, seine Großmutter zu verständigen, damit diese das Fahrzeug abholen könne. Als die Frau zum Wagen kam, wurde auch bei ihr ein Alkotest durchgeführt, der ebenfalls positiv ausfiel. Deswegen wurde ihr die Fahrt untersagt. Da der Wagen aber verkehrsbehindernd abgestellt war, beauftragten die Polizisten ein Abschleppunternehmen, das den Pkw abtransportierte.