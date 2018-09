Alkolenker kollidierte in Großarl mit mehreren Pollern

Der 44-jährige Pongauer fuhr noch rund einen Kilometer weiter, bis der Wagen nicht mehr funktionsfähig war. Der Alkotest ergab 1,66 Promille.

Der schwer betrunkene Lenker rammte laut Polizei am Donnerstagabend in Großarl mit seinem Firmen-Pkw mehrere Metallpfosten. Dabei wurde die Ölwanne des Fahrzeugs aufgerissen. Der Mann setzte die Fahrt noch rund einen Kilometer fort - bis der Wagen nicht mehr funktionsfähig war. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 18 Mann aus, um die Ölspur auf der Straße zwischen der Talstation der Panoramabahn bis zur Fischbacherkreuzung zu binden. Der Pongauer wird bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht. Seinen Führerscheine musste er an Ort und Stelle abgeben.



