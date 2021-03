Alkolenker nach Unfall in Stuhlfelden - "ich war nur der Beifahrer"

Zwei Verletzte hat es am Freitag kurz nach Mitternacht bei einem Verkehrsunfall zwischen Stuhlfelden und Mittersill gegeben. Die beiden Autoinsassen waren betrunken. Und der Fahrer wollte laut Polizei nicht der Fahrer gewesen sein.

Er hat keinen Führerschein, das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen, aber mit seinem Kumpan hatte der junge Mann zuvor "getankt"...

Kurz nach Mitternacht geriet der 18-jährige Pinzgauer mit seinem Auto auf dem Weg von Stuhlfelden nach Mittersill von der Bundesstraße ab, der Wagen schleuderte über den linken Fahrbahnrand sowie über den Gleiskörper der Lokalbahn hinaus und blieb in einer Wiese liegen.

Die beiden 18-jährigen Insassen zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Das Rote Kreuz brachte die Männer nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus nach Zell am See. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehren Stuhlfelden und Mittersill waren ebenfalls alarmiert worden - die Florianis mussten nämlich einen der Beteiligten aus dem Wagen befreien.

Der Lenker behauptete bei der Befragung zum Unfallhergang Beifahrer gewesen zu sein. Ein Alkomattest bei beiden Insassen ergab einen Wert von über 1,2 Promille.