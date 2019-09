Alkolenker ohne Führerschein wollte schwangere Freundin ins Spital fahren

Polizei stoppte den 24-Jährigen kurz nach Mitternacht im Salzburger Stadtgebiet. Das Fahrzeug war nicht zum Verkehr zugelassen.

Es waren Schengenfahnder der Salzburger Polizei, denen am Mittwoch kurz nach Mitternacht an einer Kreuzung im Salzburger Stadtgebiet ein verdächtiger Pkw aufgefallen war. Bei einer näheren Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die montierten Kennzeichen nicht zum Fahrzeug gehörten und dieses nicht aufrecht zum Verkehr zugelassen war. Der Lenker, ein 24-jähriger Serbe, hatte keinen Führerschein und wies eine Alkoholisierung von 1,64 Promille auf. Als Rechtfertigung gab er an, seine schwangere Freundin, die am Beifahrersitz saß und über Bauchschmerzen klagte, ins Krankenhaus fahren zu wollen. Er wird angezeigt.

Quelle: SN