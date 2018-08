Alkolenker prallte am Vormittag gegen einen Metallzaun

Die Salzburger Polizei ertappte am Wochenende mehrere Alkolenker. In Salzburg-Liefering prallte am Vormittag ein 72--Jähriger mit seinem Auto in einer Kurve gegen einen Metallzaun. Er hatte ebenso mehr als zwei Promille Alkohol im Blut wie ein 38-Jähriger, der in Straßwalchen Sonntag früh kontrolliert wurde.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei ertappte am Wochenende in Salzburg mehrere Alkolenker (Symbolbild).